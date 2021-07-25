LGS tercih sonuçları 2021 lise yerleştirme sonuçları

LGS tercih sonuçları, ortaokulu bitirerek LGS'de aldığı puanla liseye yerleşmek isteyen öğrenci ve velilerinin gündeminde. MEB'in yayınladığı LGS tercih robotundan da yararlanan öğrenciler kendileri için en uygun okulu e-okul üzerinden tercih etti. Öğrenciler tarafından merakla beklenen tercih sonuçları hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan açıklama geldi. İşte merak edilen haberin devamı…

LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? Lise yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih işlemleri 16 Temmuz Cuma günü sona erdi. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yaptılar. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabildiler.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Bugün başlayan tercih başvuruları 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek. Biz de yerleştirme sonuçlarını 26 Temmuz'da açıklayacağız." dedi.