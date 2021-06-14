LGS tercih dönemi ne zaman 2021 | LGS tercih kılavuzu yayınladı mı?
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarı paylaşıldı. Öğrenciler şimdide gözlerini sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapıldı. Sınavın ardından sonuçlar ve tercih dönemi araştırılmaya başlandı. Peki, lise tercihleri ne zaman yapılacak?
LGS tercih dönemi ne zaman 2021 | LGS tercih kılavuzu yayınladı mı?
Hayallerini süsleyen liseye yerleşmek isteyen öğrencilerin gözü kulağı LGS sonuçlarında. LGS sonuçları 30 Haziran 2021’de açıklanacak. Tercihlerin başlayacağı tarih hakkında net bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıl sonuçlar 16 Temmuz’da açıklanmış tercih işlemleri ise 20-29 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da tercihlerin temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. LGS tercihleri e okul üzerinden yapılacak. LGS tercih kılavuzu ise açıklanmadı. Kılavuz tercih dönemiyle birlikte yayımlanacak.