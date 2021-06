LGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2021! LGS cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2021?

LGS 2021 soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? LGS soruları ne zaman yayınlanacak? 2021 LGS sınav soruları açıklandı mı? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl da öğrenciler kendi okullarında sınava girecek. Sınav toplamda 155 dakika sürecek. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. Peki LGS soru ve cevapları 2021 ne zaman açıklanacak? LGS soru ve çözümleri matematik,

LGS sınavı saat kaçta?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) gerçekleştirilen LGS, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine iki oturum halinde yapılacak ve öğrencilerin hepsine çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

LGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

LGS sınav soru ve cevap anahtarının ise sınavdan birkaç gün sonra yayınlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav 20 Haziran tarihinde gerçekleşmiş sınav soruları da 23 Haziran'da erişime açılmıştı. Bu bilgilere göre bu sene LGS sorularının 9 Haziran'da yayınlanması ön görülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak olan LGS cevap anahtarına öğrenciler http://meb.gov.tr üzerinden erişim sağlayacaklar.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

6 Haziran'da yapılacak sınavın sonuçları aynı ay içinde açıklanacak. MEB, 30 Haziran 2021'de LGS sonuçlarını internet sitesinden öğrencilerin erişimine açacak.