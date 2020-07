LGS sonuçları açıklandı mı son dakika MEB 2020 LGS sonuc.meb.gov.tr

Sonuc.meb.gov.tr LGS sonuçları son dakika haberi. 1 milyon 472 bin 88 öğrenc Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav 20 Haziran'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını söylemesiyle birlikte öğrenciler 2020 LGS sonuçları son dakika haberlerini an be an takip etmeye başladı. Peki LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...