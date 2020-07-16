  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

LGS sonuçları açıklandı mı son dakika MEB 2020 LGS sonuc.meb.gov.tr

Sonuc.meb.gov.tr LGS sonuçları son dakika haberi. 1 milyon 472 bin 88 öğrenc Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav 20 Haziran'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını söylemesiyle birlikte öğrenciler 2020 LGS sonuçları son dakika haberlerini an be an takip etmeye başladı. Peki LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-16 08:25:00 - 2020-07-16 08:26:23
LGS sonuçları açıklandı mı son dakika MEB 2020 LGS sonuc.meb.gov.tr

Son dakika MEB LGS sınav sonuçları haberi. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Ancak adayların, tercihlerini ne zaman yapacağı ile ilgili kesin bir tarih belirtilmedi. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları açıklanmış, bir hafta sonrada adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.

Ankara lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri Ankara Fen Liseleri taban puanı 2020
Ankara lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri Ankara Fen Liseleri taban puanı 2020

Eğitim

Ankara lise taban puanları kontenjanları yüzdelik dilimleri Ankara Fen Liseleri taban puanı 2020

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020
İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

Eğitim

İstanbul lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, lise kontenjanları 2020

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı