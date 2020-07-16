LGS sonuçları açıklandı mı son dakika MEB 2020 LGS sonuc.meb.gov.tr
Sonuc.meb.gov.tr LGS sonuçları son dakika haberi. 1 milyon 472 bin 88 öğrenc Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav 20 Haziran'da gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk LGS sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacağını söylemesiyle birlikte öğrenciler 2020 LGS sonuçları son dakika haberlerini an be an takip etmeye başladı. Peki LGS 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS tercih tarihleri ne zaman? İşte ayrıntılar...
Son dakika MEB LGS sınav sonuçları haberi. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Ancak adayların, tercihlerini ne zaman yapacağı ile ilgili kesin bir tarih belirtilmedi. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları açıklanmış, bir hafta sonrada adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.
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