LGS sonuçları açıklandı mı son dakika MEB 2020 LGS sonuc.meb.gov.tr

Son dakika MEB LGS sınav sonuçları haberi. İki oturum halinde uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88 öğrenci, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığını bildiren Selçuk, "2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

2020 LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB tarafından açıklanacak. Ancak adayların, tercihlerini ne zaman yapacağı ile ilgili kesin bir tarih belirtilmedi. Bakanlığın tarihlerle ilgili resmi açıklamasının 17 Temmuz'da yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları açıklanmış, bir hafta sonrada adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.