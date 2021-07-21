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Eğitim LGS sınavı iptal mi edilecek? 2021 LGS sınavı yeniden mi yapılacak?
Eğitim

LGS sınavı iptal mi edilecek? 2021 LGS sınavı yeniden mi yapılacak?

LGS sınavının iptal edilip edilmeyeceği son dakika belli oldu. 6 Haziran’da yapılan 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklanmıştı. LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra ise 5-16 Temmuz tarihleri arasında ise LGS tercih ve yerleştirme başvuruları alınmıştı. 2021 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu merak edilirken, bir diğer merak edilen konusu ise 2021 LGS sınavı iptal mi edilecek? sorusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS 2021 sınavı iptal olacak mı? LGS sınavı yeniden mi yapılacak? sorularına cevap verdi. İşte LGS sınav detayları.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 14:08:00 - 2021-07-21 14:09:35
LGS sınavı iptal mi edilecek? 2021 LGS sınavı yeniden mi yapılacak?

LGS 2021 sınavı 6 Haziran’da 1 milyon 243 bin öğrencinin katılımıyla yapıldı. Sınavın ardından, müfredat dışı soruların sorulduğu, sınavın zorluk derecesinin yüksek olduğu ve bazı soruların bir yayınevi tarafından hazırlanan deneme kitaplarında daha önce yer aldığı iddiaları ortaya atıldı. Söz konusu iddia Meclis gündemine taşındı. Peki LGS sınavı iptal mi edilecek? 2021 LGS sınavı yeniden mi yapılacak?

2021 LGS sınavı iptal mi edilecek?

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve Bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, söz konusu iddiaları hatırlatarak yönelttiği soru önergelerine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sınav sorularının benzerliğine yönelik iddialar asılsız olup somut hiçbir belgeye dayanmamaktadır” dedi, sınavın iptal edilmeyeceğini söyledi.

lgs sınavı iptal edilecek mi

LGS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 LGS yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Yerleştirmeye esas nakiller, "Tercih ve Yerleştirme Takviminde" belirtilen tarih ve sürelerde 2 dönemde yapılacak. Her dönemde; Merkezî Sınav Puanı ile öğrenci alan okullar için fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

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