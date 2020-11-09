  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?
Eğitim

LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?

LGS örnek sorular 2021 gündemde binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseye girebilmek için LGS sınavına girecekler. Genellikle MEB sınavdan önce örnek sorularını yayınlamıştı. Peki, LGS 2021 sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:10:00 -
LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.

LGS örnek sorular yayınlandı mı?

2021 yılında yapılacak sınava ilişkin MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular henüz yayınlanmadı. Örnek soruların yayınlanması ve açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!
Gündem

Kadir Mısıroğlu'nun 'Joe Biden'ı böyle ifşa etmişti: Ben sonuna kadar siyonistim!

ABD’deki Başkanlık Seçimlerinde resmi sonuçlara göre Joe Biden, ABD’nin yeni başkanı seçildi. Merhum tarihçi Kadir Mısıroğlu, yıllar önce ya..
AFP'den Azerbaycan’a sansür
Dünya

AFP'den Azerbaycan’a sansür

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, kendisiyle yapılan röportajı yayımlamayan Fransız haber ajansı Agence France Presse'e (AF..
Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites
Dünya

Boykot korkuttu! Fransa’dan geri vites

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Hz. peygambere hakaretin ardından Fransa’ya karşı İslam ülkeleri tarfından uygulanan boykot sonr..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay