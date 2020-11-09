LGS sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?
LGS örnek sorular 2021 gündemde binlerce öğrenci tarafından araştırılıyor. Bu sene orta son sınıfa giden öğrenciler öğrenimlerine devam edecekleri liseye girebilmek için LGS sınavına girecekler. Genellikle MEB sınavdan önce örnek sorularını yayınlamıştı. Peki, LGS 2021 sayısal ve sözel örnek soruları yayınlandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığından, LGS kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıklandı. Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav, 6 Haziran 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek.
LGS örnek sorular yayınlandı mı?
2021 yılında yapılacak sınava ilişkin MEB LGS sayısal ve sözel örnek sorular henüz yayınlanmadı. Örnek soruların yayınlanması ve açıklama yapılması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.