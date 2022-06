8.sınıf öğrencileri 5 Haziran Pazar günü LGS'ye girecek. Son iki yıldır olduğu gibi bu sene de Milli Eğitim Bakanlığı tüm 8.sınıf öğrencilerinin LGS başvurularını otomatik olarak gerçekleştirdi. Tüm öğrencilerin başvuruları otomatik olarak yapıldığı için arzu etmeyen kişiler sınava girmeyebilir. LGS'ye girmeyenler yerel yerleştirmeye göre okullara yönlendirilecek. Peki, LGS saat kaçta başlar?

LGS saat kaçta başlayacak? LGS 2.oturum kaçta okurumlar arasında bahçeye çıkılacak mı?

Sınav, iki oturum halinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Öğrenciler, bu yıl da kendi okullarında sınava girecek. LGS sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs'ta e-Okul veli bilgilendirme sisteminden ilan edildi.