LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum şeklinde yapılacak. İlk oturum 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak. Öğrenciler sınav öncesinde okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırmaya başladı. Peki, lise taban puanları açıklandı mı?

LGS lise taban puanları yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

LGS puanıyla öğrenci alan okulların taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. LGS 6 Haziran’da yapılacak. Sonuç ise 30 Haziran’da açıklanacak. LGS sonucunun açıklanmasıyla birlikte tercih dönemi de başlayacak. LGS taban puan ve yüzdelik dilimleri LGS sonuçlarının ardından yani tercih döneminde açıklanıyor.

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