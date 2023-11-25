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Eğitim LGS kurs merkezi öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi
Eğitim

LGS kurs merkezi öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi

Yeniakit Publisher
2023-11-25 10:43:00 -
LGS kurs merkezi öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim gören LGS öğrencileri arasında merkezler arası bilgi yarışması düzenlendi. 18 kurs merkezinden 54 öğrencinin katıldığı yarışmada birinci Mithatpaşa Kurs Merkezi oldu.

Mersin Kültür Merkezinde düzenlenen yarışmada masaları belirlemek için kura çekimini, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz yaptı. Gökayaz, yarışma öncesinde masaları dolaşarak tüm öğrencilere başarılar diledi. Başlangıç ziliyle heyecanın başladığı yarışmada, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, şube müdürleri ve kurs merkezi öğretmenleri de öğrencileri yalnız bırakmadı.

 

Öğrenciler bilgilerini yarıştırdı

Yüzlerce öğrencinin izlediği yarışmada; Anamur, Aydıncık, Bahçe, Bozyazı, Çilek, Erdemli, Eskiömerli, Gülnar, Hal, Halkkent, Kazanlı, Mithatpaşa, Mut, Özgürlük, Silifke, Turgut Türkalp, Turgutreis ve Yenice LGS kurs merkezlerinde eğitim alan öğrenciler yer aldı.

3’er öğrenciden oluşan 18 grubun yarıştığı yarışmada öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, İngilizce ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanından 14 soru soruldu. Soruları eşit derecede doğru yanıtlayan kurs merkezlerine 5 yedek soru daha soruldu. Kıyasıya ve heyecanlı bir rekabetin yaşandığı bilgi yarışmasında, yarışan ve izleyen öğrencilerin coşkusu hiç bitmedi.

 
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Dereceye girenlere hediyeleri verildi

Birinci olan Mithatpaşa Kurs Merkezi öğrencilerine ödül olarak tablet hediye edildi. Halkkent Kurs Merkezi ise ikinciliği elde ederek, bluetooth kulak üstü kulaklık kazandı. Turgut Türkalp Kurs Merkezi ile Eskiömerli Kurs Merkezi ise yedek soruları da eşit yanıtlayarak beraberliği sürdürdü. Turgut Türkalp Kurs Merkezi kura çekimi sonucunda üçüncülüğü elde ederek kulaklık kazandı. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere de kablolu kulaklık hediye edildi.

 

“Öğrencilerimizin her alanda yanlarındayız”

Bilgi yarışmalarıyla öğrencilerin sınav streslerini atmalarına yardımcı olmak istediklerini kaydeden Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, “Dereceye giren ve yarışmaya katılma cesaretini gösteren tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bizler kurs merkezlerimizde öğrencilerimize stres yönetiminde de yardımcı oluyoruz. Bu yarışmalar gerçek sınavda da öğrencilere katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Öğrencilerin de bu tür bilgi yarışmalarının sürekli yapılmasını istediğini belirten Karakuş, “Bu yıl ilkini yaptığımız LGS bilgi yarışmasını, ilerleyen süreçte YKS için de yapacağız ve sınava kadar öğrencilerimizi sosyal alanda da desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yarışmada birinci olan Mithatpaşa Kurs Merkezi öğrencilerinden Buse Saltalı, “Bilgi yarışması çok güzel geçti. Soruları da çok güzeldi. Buraya gelene kadar çok heyecanlıydık, ama soruları gördükçe heyecanımız azaldı” dedi.

İkinci olan Halkkent Kurs Merkezi öğrencilerinden Furkan Tur da yarışmayı değerlendirirken, “Yarışma çok güzel ve atmosfer gerçekten mükemmeldi. Birincileri tebrik ediyorum. Bu tarz bilgi yarışmaları, motivasyon olarak LGS’ye çok iyi hazırlanmamızı da sağlıyor” ifadelerine yer verdi.

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