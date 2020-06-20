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Aktüel

LGS kapsamındaki merkezi sınavda birinci oturum sona erdi

İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-20 10:59:58 -
LGS kapsamındaki merkezi sınavda birinci oturum sona erdi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda birinci oturum sona erdi.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi.

Sınav görevlileri tarafından öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirler alınacak.

Öğrenciler, okul koridorları ve okul bahçesinde maskelerini çıkaramayacak.

İkinci oturum saat 11.30'da başlayacak ve öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden oluşan 40 soruluk sayısal alan için 80 dakika süre verilecek. İkinci oturum, saat 12.50'de tamamlanacak.

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