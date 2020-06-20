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Aktüel

LGS heyecanı aile ve çocuklara sosyal mesafeyi unutturdu

Çorum’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 12:27:17 -
LGS heyecanı aile ve çocuklara sosyal mesafeyi unutturdu

Çorum’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı yaşandı.


Çorum’da sınava geç kalmak istemeyen öğrenci ve velileri, okul önlerinde sabahın erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu. Öğrenciler sınav salonlarına korona virüs tedbirleri kapsamında alınırken LGS nedeniyle heyecanlarına yenik düşen hem öğrenciler hem veliler sosyal mesafeyi unuttular. Okulların bahçelerine öğrenci velileri alınmazken, öğrenciler de sırayla içeri alındı. Öğrencilerin girişte elleri dezenfekte edildi.


Bir okulda sınav görevlilerinin kapıda oluşan öğrenci yoğunluğunu ve ortadan kalkan sosyal mesafe kurallarını düzenlememesi dikkat çekti. Kendilerince kuyruk oluşturan öğrenciler kısmen sosyal mesafeli durmaya çalıştı. Yan yana durarak çift sıra şeklinde bekleyen öğrencilerin görevlilerce okul bahçesine bu şekilde alındıkları ve uyarıların yetersiz kaldığı görüldü.

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