LGS gözetmen ücretleri: 2022 LGS sınav görevlisi ücreti ne kadar oldu?
5 Haziranda gerçekleşecek olan LGS sınavının, görevli başvuruları MEBBİS üzerinden yapıldı. LGS sınavında görev yapacak öğretmenler, 2022 LGS sınav görevli ücretlerini merak ediyor. Peki 2022 LGS sınav görevlisi ücreti ne kadar oldu? İşte LGS gözetmen ücretleri:
5 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek LGS sınavında görev almak isteyen öğretmenler MEBBİS üzerinden başvuruda bulunabilecek. Aldığı görevin türüne göre ücret alacak.
2022 LGS gözetmen ücreti ne kadar?
Herkesin bir diğer merak etmiş olduğu konuda, yapılacak olan görevlerin ne kadar ücret olacağı.
Salon Başkanı olarak görev yapacak olan kişi, 327,26 TL alacak.
Gözetmen görevinde yer alacak olan kişi, 317,34 TL alacak.
Yedek Gözetmen olarak görevde olacak olan kişi, 238,01 TL almış olacak.