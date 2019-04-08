LGS başvurusu nasıl yapılır? MEB e-okul LGS başvuru ekranı

Milyonlarca öğrenci ve veli '2019 LGS başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzunu yayımlayarak kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Peki, LGS başvuru e-okul ile nasıl yapılır? İşte LGS başvurusuna dair detaylar...

LGS başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yayımladığ kılavuz ile beraber başvuru işlemleri hakında tüm detaylara yer verdi.

LGS başvuruları 3 Nisan ve 14 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

LGS'ye nasıl başvurulur?

E-OKUL LGS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Merkezî Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettireceklerdir. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecektir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler;

a. Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapacaklardır,

b. Kılavuzda yer alan "EK 1–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin Merkezî Sınav Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylatacaklardır,

c. Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca [email protected] e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi, Milas Sokak No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 26 Nisan 2019 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilecektir.