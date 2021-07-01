LGS 2021 yerel yerleştirme nasıl yapılacak? LGS 2021 yerel yerleştirme hangi okullara yapılacak?

6 Haziran’da yapılan 2021 LGS sınav sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler LGS 2021 tercih ve yerleştirme kılavuzuna çevrilmişti. MEB LGS tercih kılavuzunu yayınladı. Yayınlanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS tercihleri 5?16 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak.

2021 LGS tercihileri nasıl yapılacak?

MEB LGS tercihleri merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve özel yetenek sınavı ile yerleştirme olarak yapılacak. Peki yerel yerleştirme ile lise tercihleri nasıl yapılacak? Öncelikle yerel yerleştirme nedir? sorusunu cevaplandıralım. Yerel Yerleştirme nedir, yerel yerleştirme nasıl yapılır? Yerel yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

LGS tercihleri nereden yapılacak?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır. Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ile Pansiyonlu Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

LGS 2021 yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

MEB 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.

2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavzu için tıklayın