LG'nin yeni yüz maskesi satışa sunuldu

Güney Kore merkezli teknoloji devi LG, yeni tip koronavirüs salgınına karşı geliştirdiği 'Puricare Wearable Air Purifier' isimli yüz maskesini satışa sundu. 820 mAh kapasiteli batarya ve iki adet gömülü fana sahip olduğu açıklanan maskenin, havadaki parçacıkların yüzde 99,97'sini kullanıcının ağzından ve burnundan uzak tutabildiği belirtildi.

Yeni yüz maskesi için UV-C ışınlarıyla kendisini 30 dakika içerisinde temizleyebilien bir taşıma kılıfı da geliştiren şirket, maskenin şu anda bazı bölgelerde satışa çıktığını ancak yıl sonuna kadar dünya genelinde satışa sunulacağını belirtti. Maskenin fiyatı ise henüz belli olmadı.