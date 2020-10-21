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Teknoloji LG'nin katlanabilir televizyonu satışa çıktı
Teknoloji

LG'nin katlanabilir televizyonu satışa çıktı

LG'nin tanıttığı katlanabilir televizyonu Signature OLED R, dudak uçuklatan fiyatıyla satışa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 05:38:00 -
LG'nin katlanabilir televizyonu satışa çıktı

Güney Kore merkezli dev teknoloji üreticisi LG'nin tanıttığı katlanabilir televizyonu Signature OLED R, dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuldu.

65 inçlik 4K OLED ekranla birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan Signature OLED R, HDR desteği ile geldi.

4 farklı renk seçeneği bulunan Signature OLED R'nin satış fiyatı 87 bin dolar olarak belirlendi. Henüz Güney Kore'de satışa sunulan katlanabilir televizyonun diğer ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı henüz bilinmiyor.

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