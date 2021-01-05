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Ekonomi LG'den ergonomik ve 4K monitör
Ekonomi

LG'den ergonomik ve 4K monitör

Yeniakit Publisher
2021-01-05 11:10:26 -
LG'den ergonomik ve 4K monitör

İSTANBUL (AA) - LG'nin yeni monitörleri, ergo yapılarıyla uzun saatler çalışan profesyonellerin sağlıklarını korurken, 4K çözünürlükleriyle de daha net bir bakış açısı sunuyor.

LG Electronics'in açıklamasına göre, her yöne kolayca hareket ettirebilme özelliğine sahip yeni monitörler, bu sayede bilgisayar başında uzun saatler geçiren profesyonellerin vücut sağlığına zarar vermiyor. Bunun için çalışanların monitörleri istedikleri açıya ve kendi vücut durumlarına göre ayarlama yapması yeterli oluyor.

LG'nin ergonomi desteğiyle çalışanların iş yerine yönelik üretkenliğini artırmak üzere tasarladığı ergo monitörler, bir sabitleme aparatına ve ergonomik standa sahip. Monitörlerin bu özellikleri sayesinde ekranlarını tümüyle hareket ettirmek de mümkün hale geliyor.

LG'nin "göz hizanıza göre tasarım" mantığıyla ürettiği monitörlerdeki ergo standının sunduğu esneklik; ekranın ergonomik bir şekilde genişletilip daraltılmasını, döndürülmesini, ekseni etrafında çevrilmesini, yükseltilip eğilmesini mümkün kılıyor.

Bunların yanı sıra farklı kullanıcılar tarafından kullanılan monitörlerde daha rahat ve sürdürülebilir bir kullanıcı deneyimi için mükemmel ve kişiye özel ekran konumu elde edilmesi de mümkün hale geliyor.

Ergonun kompakt tasarımı, masaüstünde çok az yer kaplamasını ve kolayca kurulmasını sağlıyor. Kullanıcıların dağınıklıktan uzak bir ortamda çalışmasını sağlayan USB-C Tek Kablo çözümü, ergonun hızlı veri transferi yapmasına ve laptop şarjı için tek bir kablo kullanılmasına da olanak tanıyor. 4K görüntü kalitesine sahip yeni monitörlerin ekran ölçüleri, 27-31,5 inç arasında değişiyor.

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