LG'den buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı

İSTANBUL (AA) - LG, en sevdikleri giysileriyle ilgili hikayelerini paylaşan kullanıcılara AIDD teknolojili LG buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı sunuyor.

LG'den yapılan açıklamaya göre, her giysinin bir anısı olduğundan yola çıkan şirketin "LG En Sevdiğinin Hikayesini Paylaş" kampanyası, 30 Ocak 2021'de sona erecek.

Kampanya kapsamında, @lgturkiye hesabını takip ederek ilgili kampanya paylaşımının altına 3 arkadaşını etiketledikten sonra, en önem verdiği kıyafetin hikayesini bir video veya fotoğrafla kendi sayfasında #LGensevdiğim ve #LGAIDD etiketleriyle paylaşan katılımcılar, AIDD teknolojili LG buharlı çamaşır makinesi kazanma fırsatı yakalaycak.

3 katılımcıya LG PK3 Bluetooth speaker, 20 katılımcıya ise 2'li Omo sıvı deterjan paketi hediye edilecek.

LG, en sevilen kıyafetlerin bir ömür boyu ilk günkü gibi saklanması için AIDD teknolojisini üretti. Yapay zeka teknolojisine sahip LG LG AIDD çamaşır makineleri, yıkanacak çamaşırların kumaşlarının cinsini, ağırlığını ve hacmini belirleyerek bu çamaşırlara uygun programı kendi belirliyor.

LG'nin akıllı çamaşır makinesi, tişört ve pantolon gibi birbirinden oldukça farklı giysilerden oluşan bir çamaşır grubunu tanımlayarak yıkama hareketlerini, sıcaklığı ve süreyi farklı ürünlerden oluşan çamaşır grubuna uyacak şekilde programlayabiliyor.

Bu yeni teknoloji aynı zamanda, çamaşırlarda yıkamadan kaynaklı oluşan hasarları yüzde 18'e varan oranda azaltıyor. Böylelikle LG AIDD çamaşır makinesi kullanıcılarının giysileri uzun yıllar boyunca ilk günkü halinde kalabiliyor.





- 30 Ocak'a kadar 300 lira indirim





LG çamaşır makineleri, buhar özelliğiyle mükemmel çamaşır yıkama fonksiyonunun yanı sıra özel bir sterilizasyon döngüsüyle alerjenlerin yüzde 99,9'unu yok ediyor. Makineler, kazanın sadece bir bölümüne değil, tamamına 60 derecelik buhar vererek giysilerdeki bakteri ve alerjenleri ortadan kaldırıyor.

AIDD teknolojili buharlı çamaşır makineleri, 30 Ocak'a kadar LG Brandshop ve MediaMarkt'larda 300 TL indirimle satışa sunuluyor.