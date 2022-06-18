LGBT’ye geçit vermeyen gençlerden tarihi mesaj! ‘Bunlar bizim çalınmış çocuklarımız’

Genç Hareket, Beyazıt’ta toplanmaya çalışan LGBTİ sapkınlarının ahlaksız etkinliğini engelledi. Genç Hareket’e çok sayıda Müslüman grup destek verdi. Beyazıt’tan silinen sapkınlar, sosyal medyadan yalan ve iftira dolu paylaşımlarda bulundu.

Genç Hareket adında Beyazıt’ta açıklama yapan konuşmacı, LGBTİ sapkınlarına tokat gibi sözler sarf etti.

Söz konusu konuşma şu şekilde:

Yiğit kardeşlerim, vakur bacılarım. Bizi bir dernek, bir camia, bir cemaat fark etmeksizin tuğyanı engellemek için bir araya getiren Allah'a hamdü senalar olsun. Siz geldiniz, melekler şahidiniz olsun. Ya Rab, biz buraya bir nisyana karşı koymaya geldik.

Kavga etmek için gelmedik. Israrla söylüyorum, kovduktan sonra tehdit ediyorsunuz dediler, biz tehdit etmedik. Cuma gününü seçeceksiniz, caminin yanını seçeceksiniz, Beyazıt'ı seçeceksiniz, biz de bakacak mıydık?

Biz kavga etmeye gelmedik. Fakat gördük ki zaten kavga edecek adam yokmuş ortada.

Daha önce de anlattık, yine anlatıyoruz. Bu insanların adı Ahmet'tir, Ali'dir, Ayşe'dir, Ebrar'dır, Fatma'dır. Bunlar Müslüman'dır. Anaları babaları Müslüman'dır. Bunlar bizim çalınmış çocuklarımız. Biz bunları geri istiyoruz. "Onlara mahkum değilsiniz, onlara mecbur değilsiniz, ne olur bizi dinleyin, maddi manevi destek verelim. Yeni hayata başlayın. Ne olur gelin, yanınızdayız. Bunların suistimalinde kalmayın" diye defalarca söyledik.

Vallahi tekrar söylüyoruz, dönmek isteyene kapımız ardında kadar açık.

Yaşasın İslami derenişimiz" sloganları atıldı.

Ama, velev ki bunların içinde bir azınlık da olsa, bu memlekette tuğyan için koşan, ahlaksızlığıı yayan, nesli ifsad edenler varsa, bu kafirler varsa vallahi bu Müslümanlar burada!

Bize, "Buraya sahip çıkacağız" dediğimiz zaman dediler ki, babanızın tapulu malı mı?" İşte tapu!

Bu cümlenin ardından Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısındaki Osmanlı tuğrasını gösterdi.

Ardından sözlerine şöyle devam etti:

Bu sokaklar, bu meydan, bu şehir babamızın malıdır. Kimseye vermeyiz!

Bugün hamd olsun biz istediğimizi aldık. Rabbimiz nusret etti, yardım etti. Siz geldiniz, o meleklerini gönderdi. Ben buraya gelenlere, camiasına, cemaatine, derneğine bakmadan Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.