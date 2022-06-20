LGBT'li sapkınlara bir tokat da İstanbul'da! Tüm etkinlikleri yasaklandı

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Çanakkale ve İstanbul Beyazıt'ta planladıkları sapkın programları engellenen eşcinseller için bir karar da Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıklarından açıklandı. "Genel ahlakın korunması" vurgusu ile açıklanan kararlarla, eşcinsel sapkınların sözde onur haftası etkinlikleri kapsamında yapacaklarını duyurduğu yürüyüşler yasaklandı.

Kadıköy ve Beyoğlu kaymakamlıkları aldıkları kararı yürüyüşü planlayan derneklere iletti.

Kadıköy Kaymakamlığı'nın yasak kararında, "İdaremiz dahilinde gerçekleşebilecek olaylar ile alakalı yapılan çalışmalar sonucunda; 21.06.2022 ( Salı) ve 23.06.2022 (Perşembe) günü '30. İstanbul LGBTİ+Onur Haftası' konulu toplanma, basın açıklaması, yürüyüş, bildiri dağıtımı vb. etkinlikleri yapılacağı şeklinde bilgiler elde edilmiştir." denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

İlçemiz sınırları dahilinde huzur, güvenlik ve esenliğin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; yapılmak istenilen eylem ve etkinlik, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremiz dahilinde bulunan tüm açık ve kapalı alanlarda 21.06.2022 günü saat: 00.01' den – 27.06.2022 günü saat: 23.59'a kadar 7 (Yedi) gün süreyle yasaklanmıştır.

Dikkat çekilen kanun maddesi!

Yasak kararında dikkat çekilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesinde şu şekilde:

Bölge valisi, vali veya kaymakam, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla belirli bir toplantıyı bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması hâlinde yasaklayabilir.