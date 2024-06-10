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Gündem LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak
Gündem

LGBT’li DEM’lilere bir kamyon dayak

Yeniakit Publisher
2024-06-10 12:30:00 -

Diyarbakır’da sapkın LGBT’li DEM Partililere halk bir kamyon dayak attı.

Diyarbakır’da yaşanan olay, halkın dini ve ahlaki değerlere olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kentin merkezi parklarından birinde LGBT sapkınlarının ahlaka mugayir şekilde davranış sergilediği görüldü. Bu durum, parkta bulunan mütedeyyin halk tarafından tepkiyle karşılandı.

Olayı fark eden vatandaşlar, duruma müdahale etti ve sapkınları kovaladı.

Toplumsal hassasiyetlerini gösteren Diyarbakırlılar, bu tür uygunsuz davranışların kentlerinde yeri olmadığını gözler önüne serdi.

Özellikle Filistin’e destek konusunda ve kutlu doğum haftasında düzenlenen gösteriler noktasında büyük örnek sergileyen Diyarbakırlılar, şehrin manevi ve ahlaki yapısına zarar verecek her türlü davranışa karşı birlik içinde olduklarını gösterdiler.
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LGBT sapkınlarının HDP/DEM Parti’yi desteklediğini vurgulayan vatandaşlar, sosyal medyada, “Diyarbakırlılar, DEM Partilileri dövdü” yorumları yaptı.

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Yorumlar

Molla Diyar Bakir

Trabzondada bole bise olmustu hdpliler komaya girmisti karakola siginmisti ironik bi sekilde
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