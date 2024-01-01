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Gündem LGBT'li aşağılık siyonistler böyle poz verdi!
Gündem

LGBT'li aşağılık siyonistler böyle poz verdi!

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:54:00 - 2024-01-01 19:57:40
LGBT'li aşağılık siyonistler böyle poz verdi!

Siyonist İsrail askerleri işgal ettikleri bir evde ahlaksızca aşağılık hallerini paylaştılar.

Gazze'de soykırım aralıksız sürerken, katil İsrail askerleri masum sivillerin evlerini işgal etmeye devam ediyor.

Gazze'de girdikleri bir evde iki siyonist asker, aşağılık bir fotoğraf paylaştı.

Eşcinsel olduğu öğrenilen askerler, işgal ettikleri evin yatağında beraber poz vererek o kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

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