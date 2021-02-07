LGBTİ’lere gösterdiği hoşgörüyü seçilmiş iktidara göstermeyen Kuytul Akit’i hedef aldı

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Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması bahanesiyle başlayan eylemler, LGBTİ ve DHKP-C’lilerin başını çektiği hükümet karşıtı gösterilere dönüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Melih Bulu’yu hedef alan eylemciler, polis aracına saldırıp okuldaki rektörlük binasını bile işgal etmeye kalkıştı. Provokatörlerin cirit attığı eylemler büyük destek bulamazken, bazı ünlü isimlerin protesto gösterilerine arka çıktığı görüldü.

O isimlerden biri de Alparslan Kuytul oldu. Boğaziçi meselesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak provokatörlerin yanında saf tutan ve eylemlerin başrolüne LGBTİ’lilerin de yer aldığı provokatörlere gösterdiği hoşgörüyü seçilmiş hükümete gösteremeyen Alparslan Kuytul, “Oradaki gençler farklı düşünüyor olabilir. Atesit olabilir. LGBT'ci olabilir” diyerek protestoculara sahip çıktı.

Akit’i hedef aldı

Her daim Hakk’ın yanında ve batılın karşısında yer alan Yeni Akit, Kuytul’un bu sözlerini haberleştirdi. Söz konusu haberin ardından açıklama yapan Kuytul, kurumumuza akılalmaz ithamlarda bulundu. Ayrıca Kuytul’un Akit’i “düşman” olarak nitelemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Alparslan Kuytul, “Akit TV’de birtakım güçlerle iş birliği halinde olan yayın yönetmenleri mi var? Derin güçlerin emrinde olan bazı kimseler mi var? Akit TV, sanki birtakım güçlerin emrinde, bir yerlere hizmet ediyor gibi davranıyor. Hiç normal değil!” ifadelerini kullanarak Allah’tan başka hiç kimseyi egemen görmeyen Yeni Akit’e suçlamalarda bulundu.

ABD’sinden Avrupa Birliği’ne kadar “birtakım güçlerin” desteklediği Boğaziçi’ndeki eylemlere destek veren Kuytul’un, bu güçlere karşı çıkan Akit’i işbirliği ile itham etmesi ise şaşkınlıkla karşılandı.

Alparslan Kuytul şöyle devam etti:

Benim verdiğim o cevabın üzerinden iki üç hafta zaman geçti. Şimdi durduk yere benimle ilgili yapılan bu haberi anlayamıyorum. Ortada bir eylem varsa buna başka görüşten insanlar da katılabilir. Onlar katıldılar diye eylem mundar olmaz.

“Şunlar katıldı diye bu eylem gayrı meşrudur” denilemez. Benim söylediğim buydu. Ortada bir eylem var. Ben bu eylem ile ilgili konuşuyorum. Eyleme öyle kimseler de katılmış olabilir. Bu, o eylemi mundar mı yapacak?

Eylem meşruysa meşrudur, değilse değildir zaten.

Vallahi pes! Başka bir şey diyemiyorum. Böyle düşmanlara çattığım için üzgünüm. Ben isterdim ki ben mert adamım, keşke düşmanlarım da mert olsaydı. Mertlere rastlayamadık…

Nasıl ki önceden konuşmalarımı kırpıyorlardı, yine onun benzeri bir yönteme geri döndüler. Halbuki o yöntemin başarısız olduğunu gördüler. Şimdi aynı yönteme yine başvurdular.

Demek ki ellerinde bir şey yok, bir şey bulamıyorlar çok şükür. Demek ki bu iğrenç yöntemlere başvurmak zorunda kalıyorlar. Onları Allah’a havale ediyorum. Biz Allah’ı sevelim, Allah da bizi sevsin, Allah bizim intikamımızı onlardan alır.

Dertleri rektörü değil... Erdoğan'a açık mektup!

Boğaziçi eylemlerini organize eden ve sosyal medyada 'Boğaziçi Dayanışması' adı altında yayın yapan grup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yayınladığı mektuba 'Rektör istifa' diye başlamış ve mektubun devamında ‘LGBT hakları insan haklarıdır’ ile devam etmiş, ayrıca "Selahattin Demirtaş’a özgürlük" ile noktalanmıştı. Bu mektup, Boğaziçi’deki asıl meselenin ne olduğunun adeta itirafı gibiydi.

Mektubun tam hali için: