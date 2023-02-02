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Gündem LGBT’ci Metin Uca İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı
Gündem

LGBT’ci Metin Uca İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

LGBT savunucusu televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 13:42:00 - 2023-02-02 13:43:04
LGBT’ci Metin Uca İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

LGBT’ye karşı duranlara karşı alay etmişti

Fikirde Birlikve Mücadele Platformu öncülüğünde eşcinsel sapkınlığı destekleyen LGBT lobisine karşı ortak bir tavır sergilenen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT destekçilerinin hedefi haline geldi.

Aileye duyarlı vatandaşlar nefret söylemi ile LGBT'li bireyleri hedef almakla suçlanırken, Twitter'da sapkınlara destek veren sunucu Metin Uca, sapkınlığın karşısında duran vatandaşlarla kendince alay etti.

Uca, İstanbul'da yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı üzerinden aileye duyarlı kişileri şöyle hedef aldı:

İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi.

Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!
Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!

Medya

Metin Uca LGBT sapkınlığına karşı duranlarla alay etti!

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Yorumlar

DEMEKKİ NEYMİŞ

Herkes kendi topluluğunu savunma ve koruma derdindeymiş

İbrahim güven

Allah bu gibi ibneleri kahrı perişan etsin
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