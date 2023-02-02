LGBT’ci Metin Uca İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı
LGBT savunucusu televizyon programcısı Metin Uca, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.
Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı. Metin Uca polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
LGBT’ye karşı duranlara karşı alay etmişti
Fikirde Birlikve Mücadele Platformu öncülüğünde eşcinsel sapkınlığı destekleyen LGBT lobisine karşı ortak bir tavır sergilenen Büyük Aile Yürüyüşü, LGBT destekçilerinin hedefi haline geldi.
Aileye duyarlı vatandaşlar nefret söylemi ile LGBT'li bireyleri hedef almakla suçlanırken, Twitter'da sapkınlara destek veren sunucu Metin Uca, sapkınlığın karşısında duran vatandaşlarla kendince alay etti.
Uca, İstanbul'da yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı üzerinden aileye duyarlı kişileri şöyle hedef aldı:
İstanbul’da şiddetli yağmur sonrası Türk aile yapısını bozma ihtimali belirdi.