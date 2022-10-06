LGBT sevici Kılıçdaroğlu’nun iftirası cezasız kalmadı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yine tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik partiyi ve devleti ailesine peşkeş çekmek yolsuzluk yapmak, ihaleyi ve 6 milyar lirayı beşli çeteye peşkeş çekmek, suç teşkil eden isteklerde bulunmak gibi isnatlarda bulunduğu gerekçesiyle Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde manevi tazminat davası açıldı.

Mahkemede Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mehmet Can Keysan’ın reddi hakim talebinde bulunduğu dilekçesine ilişkin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, mahkemenin esas hakkındaki kararını açıklamasını talep etti.

Reddi hakim talebinin davayı açıkça uzatmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme, talebi reddederek, taraflara son beyanları için söz verdi.

Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin gereceği yansıtmadığını kaydederek, “Davalının dava konusu açıklamasında ‘aynı ihalenin üç kat fiyatla başka birine verildiği ve ödeme yapıldığı’ hususuna dair ekranda gösterdiği belgeyi dosyaya sunmadığı gibi böyle bir belge de bulunmamaktadır” dedi.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a 50 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.