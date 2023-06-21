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Gündem LGBT sapkınlığına karşı toplanan 150 bin imza TBMM'ye teslim edildi!
Gündem

LGBT sapkınlığına karşı toplanan 150 bin imza TBMM'ye teslim edildi!

Yeniakit Publisher
2023-06-21 22:59:00 -
LGBT sapkınlığına karşı toplanan 150 bin imza TBMM'ye teslim edildi!

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ve beraberindekiler, LGBT faaliyetlerinin yasaklanması için Türkiye genelinde topladıkları 150 bin imzayı TBMM'ye sundu.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican ile beraberindeki heyet, TBMM LGBT sapkınlığına karşı topladıkları 150 bin imzayı sundu.

Grup adına basın açıklaması okuyan Mican, "LGBT lobisinin yeni nesillerimiz üzerindeki yıkıcı etkisini ve cemiyet hayatımızda, sosyal dokumuzda yaptığı ağır tahribatı, açtığı derin yaraları ve sebebiyet verdiği ahlaki dejenerasyonu yakinen müşahede ettik. Artık devlet yetkililerimizce ivedilikle radikal adımların atılması gerektiği kanaatine vardık. Zira ailemizi ve nesillerimizi kaybetmekle karşı karşıyayız." dedi.

Mican, 150 bin imza ile birlikte LGBT lobisi ve faaliyetlerine ilişkin 48 sayfalık rapor hazırladıklarını söyledi.

Hazırlanan raporda LGBT’nin aile yapısına, gençlere nasıl zarar verdiğinin gözler önüne serildiğini anlatan Mican, basın toplantısının ardından imzaları TBMM'ye teslim etti.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu geçtiğimiz yıl düzenlediği "Büyük Aile Yürüyüşü" ile küresel LGBT lobisinin Türkiye'deki tehdidine dikkat çekerek ses getiren bir eyleme imza atmıştı.
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