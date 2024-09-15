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Gündem LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' başladı!
Gündem

LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' başladı!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 15:57:00 -
LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' başladı!

LGBT propagandasına ve dayatmasına karşı aileler tek yürek oldu. Büyük Aile Platformunca "Dursun Bu Hayasızca Akın" sloganı adı altında LGBT sapkınlığına dur demek için sessiz yürüyüş başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ve temsilcileri, aileler ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla parkta toplandı.

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için bir araya gelen kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" , "Ailemize anayasal koruma istiyoruz" , "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı dövizler taşırken, LGBT dayatmasına karşı sloganlar attı.

Kentte aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı görüldü.

Alanda oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

Akademisyen, sanatçı, sporcu ve yazarların selamlama konuşmalarını yapmalarının ardından katılımcılar, Saraçhane'den Beyazıt Meydanı'na doğru Büyük Aile Yürüyüşü'nü gerçekleştirecek.

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Yorumlar

Sapkınlığa hayır

Sen çocuğuna Elif Be Te Se'yi öğretmezsen birileri gelir Le Ge Be Te'yi öğretir. Sonrada çok gezersin kız damat erkek gelinler arasında.

Talha

Rusya gibi terör listenine alacaksın lgbt yi ,devlet olarak dur diyeceksin. Yoksa sokağa çıkmakla olmaz
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