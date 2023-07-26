LGBT destekçisi Cem Adrian'a şamar
Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi Cem Adrian konseri, iptal edildi. Adrian'ın LGBT destekçisi olduğu için konserin iptal edildiği iddia edildi.
Yozgat'ta Sarıkaya Belediyesi tarafından 6 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cem Adrian konseri, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine maddi anlaşmazlık gerekçe gösterilerek iptal edildi. Adrian'ın LGBT destekçisi olduğu için konserin iptal edildiği iddia edildi.
Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel yaptığı açıklamada "6 Ağustos'ta yapacağımız Cem Adrian konseri organizasyon firması ile yaşadığımız maddi anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmiştir." dedi.
Kaynak: İHA