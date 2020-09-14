LG, yeni akıllı telefonu LG WING'in tanıtımını yaptı

İSTANBUL (AA) - LG Electronics (LG), akıllı telefonu LG WING'i tanıttı.

LG'den yapılan açıklamaya göre şirketin ilk explorer project cihazı LG WING'in tanıtımı Seul genel merkezinden dünya çapında canlı olarak yayınlanan lansmanla yapıldı.

Cihaz, Explorer Projesi'nin mobil endüstriyi genişletme misyonu çerçevesinde, henüz keşfedilmemiş kullanılabilirlik kavramlarını keşfetme amacını somutlaştırıyor.

Verilen bilgiye göre LG WING, piyasadaki diğer akıllı telefonlardan tamamen farklı olarak konumlanırken, kullanıcılar, genişletilmiş ve farklılaştırılmış bir kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarmak için her zaman Temel Mod ile Döndürme Modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabiliyor.

Döndürme modunda, telefonun tüm ön tarafı saat yönünde 90 derece dönerek ana ekranı yatay moda yönlendiriyor.

Böylelikle, yeni kullanım şekli ve keşfedilecek yeni olasılıkların kilidini açan 3,9 inçlik bir ikinci ekran ortaya çıkıyor.

Bu modda, tek bir uygulama her iki ekrana da genişletilebiliyor veya her ekranda bir tane olmak üzere iki uygulama aynı anda görüntülenebiliyor.

Döndürme modunda, video paylaşım ve akış platformları içerikleri ana ekranda kesintisiz oynatılırken kullanıcılar, ikinci ekran ile etkileşime girebiliyor.

LG WING'in form faktöründen yararlanmak için LG, endüstri lideri platform ortaklarıyla iş birliği yaptı.

Önceden yüklenmiş NAVER Whale tarayıcısında YouTube veya Tubi görüntüleri ana ekranda oynatılırken, ikinci ekranda yorumlar veya arama çubuğu görüntülenebiliyor.

LG'nin Rave ve Ficto gibi diğer yayın platformlarıyla ortaklığı, LG WING sahiplerinin video izleme keyfi yaşarken aynı anda ikinci ekran aracılığıyla diğer izleyicilerle etkileşim kurabileceği anlamına geliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Qualcomm Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Telefonlar Genel Müdürü Jim Tran, "LG'nin yeni Explorer Projesi'nin vizyonunu mükemmel bir şekilde özetleyen Snapdragon 765G 5G Mobil Platform tarafından desteklenen gerçek anlamda yenilikçi bir cihaz olan LG WING'i duyuran tüm LG ekibini tebrik ediyoruz. Qualcomm Technologies, tüketicilere yeni ve farklı deneyimler getirecek Explorer Projesi ürünlerinin performansını optimize etme yolları konusunda LG Mobile ile aktif olarak iş birliği yaptı." ifadelerini kullandı.

LG Mobil İletişim Şirketi Başkanı Morris Lee de LG WING'in Explorer Projesi'nin heyecan verici bir başlangıcı olarak yeni bir mobil keşif çağını başlattığını belirterek, "Bugün piyasada bulunan her şeyden farklı olan bu yenilikçi cihaz, sektördeki statükoya meydan okuyor ve tüketicilere akıllı telefon hakkında düşünmek için yeni yollar açacak yeni bir mobil deneyim sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Verilen bilgiye göre, LG WING, önümüzdeki aydan itibaren ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sunulacak, bunu Kuzey Amerika ve Avrupa'daki kilit pazarlar izleyecek.



Tüketiciler, LG WING'i kendileri deneyimlemek için http://lgwing.me/Virtual_Unboxing adresini ziyaret edebiliyor.