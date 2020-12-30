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Ekonomi LG, Qned Mini LED TV'yi CES'te tanıtacak
Ekonomi

LG, Qned Mini LED TV'yi CES'te tanıtacak

LG Ev Eğlence Sistemleri Ar-Ge Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun: - "Yeni Qned serimiz, LCD TV alanını genişleten, iyileştiren ve tüketicilere başka bir muhteşem izleme tercihi sunan birinci sınıf bir ev eğlencesi seçeneği olacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:21:30 -
LG, Qned Mini LED TV'yi CES'te tanıtacak

İSTANBUL (AA) - LG Electronics, yeni ürünü Qned Mini LED TV'nin tanıtımını dijital olarak gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) gerçekleştirecek.

LG'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 2021 Premium LCD TV serisinin lideri olarak gösterdiği ilk Qned Mini LED TV'ler, CES 2021'de boy gösterecek.

Parlaklığın ve kontrastın geleneksel LCD televizyonlardan çok daha üstün hale geldiği yeni üründe, 2021 serisi, 86 inç'e kadar çok çeşitli büyük ekran boyutlarını kapsayan 10 yeni 4K ve 8K model içeriyor.

Tüketiciler için cazip bir alternatif oluşturacak yeni mini LED TV'ler, LG'nin arkadan aydınlatmasıyla geliştirilmiş yeni panel yapısı sayesinde LCD alanında sürükleyici bir izleme deneyimi sunuyor. Gelişmiş LED arka ışığı, ultra canlı ve gerçekçi görüntüler için daha iyi kontrast ve daha derin siyahlar sağlıyor. 120 hertze varan yenileme hızıyla bu TV'ler, hareketi sorunsuz ve daha doğal bir şekilde işliyor.

Yeni ürün, geniş bir renk gamı ve gelişmiş renk doğruluğuyla HDR görüntü kalitesiyle sonuçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Ev Eğlence Sistemleri Ar-Ge Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun, "Yeni QNED serimiz, LCD TV alanını genişleten, iyileştiren ve tüketicilere başka bir muhteşem izleme tercihi sunan birinci sınıf bir ev eğlencesi seçeneği olacak. Bu TV'ler, onları diğer LCD TV'lerden ayıran ve yeniliğe ve standardı ileriye taşımaya olan bağlılığımıza hitap eden bir deneyim sunuyor." ifadelerini kullandı.

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