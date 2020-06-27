Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli'nin temiz havasında doğal su kaynakları ile Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, damakların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulyenin sofralara ulaştırılması için tarlalarda hummalı çalışma başlatıldı.

Kırsal kesimde köylülerin kışın yiyecek ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve maddi gelir elde etmek amacıyla çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında fasulyelerin çapalama, sulama ve bakımları yapılıyor.

Yaklaşık bir ay önce ekilen fasulyeler yağışlar ile gelişim sağladı. Sabahın ilk ışıklarında erkekler tarafından gübrelenerek traktör ile araları kazılan fasulyeler, öğleden sonra köylü kadınlar tarafından çapalanarak otlarından ayrıştırılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu bölgede tarlada çapa sallayan kadınlar, tüm zorluklara rağmen iyi ürün alabilmek için çaba harcıyor.



Zaman zaman tarlada şarkılar ve türküler söyleyerek çalışma ortamlarını keyifli bir ortama dönüştüren çiftçiler, yorgunluklarını da odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayarak atıyor.

Fasulye üreticisi Nuriye Bayram, AA muhabirine, kuru fasulyenin tarladan sofraya zorlu yolculuğunun başladığını söyledi.

- "Üretimimiz yaklaşık 3 kat arttı"



Fasulyenin lezzetinin Istranca Dağları'nda saklı olduğunu belirten Bayram, "Geçen yıla göre üretimimiz yaklaşık 3 kat arttı. Fasulyemize ciddi bir talep oluyor. Geçen yıl talebi karşılayamadık." dedi.

- "Fasulyemiz inşallah 2 ay sonra hasat edilecek"

Köylü kadınların tarlalarda imece usulü çalıştıklarını, işlerinin yorucu olduğu kadar keyifli yanlarının da bulunduğunu, tarlada çalışarak aile bütçelerine de katkı sağladıklarını anlatan Bayram, "Tarlada kimi zaman şarkılar söyler eğleniriz, kimi zaman türkülerle ağlarız. Biz gerçekten hiçbir zaman tarlada çalışmaktan bıkmadık, hep keyif aldık. Fasulyemiz de inşallah 2 ay sonra hasat edilecek. Evlerimizin sofralarına lezzet katacak." diye konuştu.





















