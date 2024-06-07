  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Katil İsrail'in operasyonu fiyaskoyla sonuçlandı! Kassam Tugayları rezilliklerini ortaya döktü

İtalyanlar açıkladı: Türkiye dönüm noktası olacak bir anlaşmaya imza atıp savaş uçağı aldı

Kolombiya'dan katil İsrail için yeni karar!

Mete Yarar 'inanılmaz' diyerek flaş gelişmeyi duyurdu: ABD'liler sessiz sedasız Türkiye'de fabrika kurdu

Ali Koç'u eleştiren kadına iğrenç sözler! Kıyafetine güvendik ama bu kadar..

Yüzlerce Filistinli şehit oldu! Biden ve Macron'dan skandal açıklama

ABD, İsrail ve hepsi içinde! Türkiye'yi işgal planı ortaya çıktı: O tarihe aman dikkat aman

210 Filistinli şehit oldu! Saldırıda ABD ayrıntısı ortaya çıktı

Galatasaray’dan beklenmedik transfer! Jose Mourinho’nun ciğerini sökecekler resmen! Olay cevap...

Selçuk Bayraktar'dan Ukraynalı sunucunun 'Kıskanıyor musunuz?' sorusuna olay cevap
Kadın - Aile Lezzetin adı Tokat pastırması, yapılışı ve lezzetiyle farkı tatmadan anlayamazsınız! Kimse lezzetine doyamıyor
Kadın - Aile

Lezzetin adı Tokat pastırması, yapılışı ve lezzetiyle farkı tatmadan anlayamazsınız! Kimse lezzetine doyamıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-07 18:12:00 - 2024-06-09 08:49:56
Lezzetin adı Tokat pastırması, yapılışı ve lezzetiyle farkı tatmadan anlayamazsınız! Kimse lezzetine doyamıyor

Çemenindeki aromasıyla lezzetlenen pastırma, özellikle kış aylarında yapılan ve tüketilen bir Türk geleneksel et ürünüdür. Yöresel olarak farklı tarifleri ve yöntemleri bulunmaktadır.

Tokat yöresine ait ev yapımı pastırma tarifi oldukça ilgi çekici.

Bu tarife göre pastırmanın yapım aşamaları şu şekildedir:

1. Etin Hazırlanması:
Sırt bölgesinden uzunlamasına kesilmiş et parçaları kullanılır.
Etler, her yanı iyice tuzlanarak büyük bir leğen içine konulur.
Tuzlama işlemi 3-4 gün süresince devam eder.
2. Kurutma:
Tuzlanmış etler asılarak kurumaya bırakılır.
Bu süreç genellikle bir hafta sürer.
3. Çemen Sürme:
Ev yapımı çemen hazırlanır.
Etler çemenle iyice sıvanır ve bir leğen içine çemene yatırılarak üstü kapatılır.
3-4 günde bir etler ters çevrilerek çemenin et tarafından iyice emilmesi sağlanır.
Bu süreç yaklaşık 3 hafta sürer.
4. Final Kurutma:
Çemenlenmiş etler tekrar asılır ve tamamen kuruması sağlanır.
5. Saklama:
Pastırmalar streç film ile sarılarak buzdolabında saklanır.
Çemen İçin Gerekli Malzemeler ve Hazırlık:
Çemen tozu, sıcak suda bir gece bekletilir.
Ertesi gün çöken çemenin üzerindeki su dökülür.
İçine dövülmüş sarmısak, karabiber, kırmızıbiber, kimyon, yenibahar ve karanfil eklenir.
Çemen birkaç gün bekletilerek kullanıma hazır hale getirilir.
Bu tarif, pastırmanın lezzetini evde deneyimlemek isteyenler için oldukça değerli bilgiler içermekte. Ev yapımı çemen ve doğal kurutma yöntemi pastırmanın lezzetini arttıran önemli faktörler arasında. Bu yöntemle yapılan pastırma, hem kendi yemeğinizde kullanmak için hem de dostlarınıza ve ailenize özel bir lezzet sunmak için harika bir seçenek olabilir.

Helikopter ebeveyni olan çocuklar büyüyemiyor! Tek odağı çocukları olanlar dikkat! Kontrol edin
Helikopter ebeveyni olan çocuklar büyüyemiyor! Tek odağı çocukları olanlar dikkat! Kontrol edin

Kadın - Aile

Helikopter ebeveyni olan çocuklar büyüyemiyor! Tek odağı çocukları olanlar dikkat! Kontrol edin


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız kalp krizi ve felce neden olabilir!
Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız kalp krizi ve felce neden olabilir!

Kadın - Aile

Yapay tatlandırıcı tehlikesi! Bilim insanları ortaya koydu: Şifa diye sandığımız kalp krizi ve felce neden olabilir!

İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın
İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Kadın - Aile

İbn-i Sina yüzyıllar önce önerdi: Bu sebze vücuda adeta reset atıyor, baştan aşağı temizliyor! Anında bunu yapın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23