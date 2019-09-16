0553 313 94 23

Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 13’sü düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne Bursalılar büyük ilgi gösterdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
Lezzeti bol şenlikte çocuklar da büyükler de eğlendi

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 13’sü düzenlenen Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne Bursalılar büyük ilgi gösterdi. Yemek târifleri, yarışmalar, sokak oyunları ve konserlerle renklenen şenliğe katılanlar hem yerel lezzetlerin tadına baktı, hem de eğlenceli bir gün geçirdi.


Nilüfer Belediyesi’nin Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde bu yıl 13.’sünü düzenlediği Misi Yerel Lezzetler Şenliği büyük ilgi gördü. Aileleriyle Misi’ye gelen Bursalılar, Misi’nin tarihî dokusu ve doğal güzellikleri içinde keyifli bir gün geçirirken, kurulan stantlarda satışa sunulan ürünlerin de tadını çıkardı.


Kırsal mahallelerde üretimin ve kadın derneklerinin desteklenmesi ile unutulmaya yüz tutan yerel lezzetlerin yaşatılmasını hedefleyen Misi Yerel Lezzetler Şenliği, mahalle sâkinlerince saatlerce dövülen keşkeklerin ikramı ile başladı. Mahallenin içinden geçen Nilüfer Çayı üzerindeki köprüde düzenlenen yumurta taşıma, yoğurt yeme, halat çekme ve çuval yarışı gibi sokak oyunlarında ise çocuklar kadar büyükler de eğlendi.


Etkinlikler, Şef Emre İdrisoğlu’nun “yerel lezzetler” atölyesinde verdiği kuzu kavurmalı bal kabağı yahnisi târifi ile devam etti. Şenliğin, her yıl sonucu merakla takip edilen yemek yarışmaları bu yıl da büyük çekişmeye sahne oldu. Nilüfer’deki kadın dernekleri ve Misili kadınlar, hazırladıkları birbirinden özel yemekleri jürinin değerlendirmesine sundu.


Titiz değerlendirme sonucu Nilüfer Kadın Dernekleri Yemek Yarışması’nda baklalı yaprak sarması yemeği ile Kültür Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üçüncü, kuru erikli Osmanlı yahnisi ile Çalı Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ikinci oldu. Tuzda kuzu kol ve kestaneli, bademli pilav yemekleri ile Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği ise birinciliği elde etti.


Sadece Misili kadınların katıldığı Misi Yemek Yarışması’nda ise incirli sütlaç tatlısı ile Gülseren Özdemir üçüncü, şehzade kebabı ile yarışan Semra Zambak ikinci olurken, susam helvası ile yarışmaya katılan Şeniz Soylu ise birinciliği elde etti.


Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız, Engin Yener ve Dr. Sibel Özer’in de katıldığı şenliğin ödül töreninde Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem adına Başkan Vekili Feridun Uyruk söz aldı. Uyruk,“Tarihiyle, doğal güzellikleri ve müzeleriyle sanat köyüne dönüşen Misi’de olmak mutluluk verici. Biz Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ni, şehrimizin dünyaya açılan kapısı olarak görüyor ve çok önemsiyoruz. Misi Yerel Lezzetler Şenliği gibi sürdürülebilir faaliyetlerimiz, mahallelerimizdeki kültürün tanınmasını, yaygınlaşmasını sağlıyor. Toplumların en büyük hazinesi olan kültürü kalıcı kılıyor” dedi.


Ödül töreninin ardından sahne alan Misili gençler kısa bir konser verdi. Performanslarıyla izleyiciden tam not alan Misili gençlerin ardından sahne alan Bursalı müzik gurubu Sirius, şenliğin kapanışını gerçekleştirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
  1. kültür
  2. doğa
  3. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Telefonla görüşebilmek için tepelere çıkıyorlar
    1. Telefonla görüşebilmek için tepelere..
    2. Sakarya’da toplu balık ölümleri..
    3. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut..
    4. (Özel) Kuzey Ege’de yakalanan mülteci..
    5. İşçinin, silahla daire başkanlığını..
    6. MEB'den okulların üretimlerine 'tek..
    7. Mutlu aile fotoğrafını acıya çeviren..
    8. Başkan Bozdoğan, taraftarla birlikte..
    9. Ağrısız şişlik lenfoma belirtisi..
    10. KOBİ'lere e-ihracat eğitimi başlıyor
    11. İşten çıkartılan belediye işçisi,..
    12. Husiler: Aramco'yu her an yeniden..
    13. Ekonomik krizlerde önce sigortadan..
    14. Kırık sandalye olayında Abdullah Gül..
    15. Doğu Anadolu Fay Hattı'nın kolları..
    16. Trabzonspor’da Ekuban 2 ay sonra..
    17. Murat Nehri Havzası 50 milyon dolara..
    18. Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
    19. Tarık Akan vefatının 3. yılında anıldı
    20. Borsa ilk yarıda yükseldi
    21. Develi’de trafik kazası: 3 yaralı
    22. Allianz Türkiye, sürdürülebilirlik..
    23. Kızı, kazada hayatını kaybeden fahri..
    24. Volkswagen müşterilerine 87 milyon..
    25. Trabzonspor, Getafe maçı..
    26. Afganistan’da seçim güvenliği
    27. Serbest piyasada altın fiyatları
    28. Edirne açıklarında 30 düzensiz göçmen..
    29. Suriye sınırına iş makinesi ve..
    30. Küresel piyasalar Fed'in kararına..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda