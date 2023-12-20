Leyla Şahin Usta'dan HDP'li Gergerlioğlu'na tokat gibi PKK cevabı!

HDP'li Gergerlioğlu, iktidarı ekonomi çığırtkanlığıyla hedef aldı.

Gergerlioğlu Kürtçe başladığı konuşmasında Kürtçe provokasyonu yaptıktan sonra AK Parti'nin ekonomi yönetimini eleştirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Gergerlioğlu'na tokat gibi sözlerle cevap verdi.

"Türkiye'nin tarihini, kürsüden çıkıp 'katliam tarihi' diyerek kimse kirletemez, bu ülkenin şanlı ve şerefli tarihine kimse bir laf söyleyemez. Hele ki bu lafı söyleyenler, terör eylemlerine, PKK'ya destek vererek, Kandil'den talimat alarak söyleyenlerse hiç itibar görmez, kimse buna değer vermez." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Kandil'den talimat alarak, kendi maaşlarını bile Kandil'e gönderen, bu millete hizmet etmek için seçilip bu milletvekili kürsülerine oturanların bize akıl vermek, ders vermek haddi değildir"

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