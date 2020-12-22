"Leyla Aydemir cinayeti" davasında tutuklu sanığın tahliyesine itiraz

ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yerel mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ile ilgili Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesinin tahliye kararına itiraz etti.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan amca Yusuf Aydemir'in üst mahkemedeki değerlendirme sonucu tahliyesinin kararlaştırılmasının ardından Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesine dilekçe gönderdi.

Başsavcılığın itiraz dilekçesinde, sanık Yusuf Aydemir'in tahliyesine yönelik verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu belirtildi. Yusuf Aydemir ile maktulün babası arasında uzun zamandır süre gelen husumet bulunduğu, bunun gizli tanıklar ile tüm dosya kapsamındaki taraf ve tanık ifadelerinden anlaşıldığı aktarılan itiraz dilekçesinde, dava dosyasındaki tanık ve gizli tanık beyanlarının birbirini doğruladığı, maktulün son olarak sanık tarafından kaçırıldığı ve akabinde öldürüldüğünün anlaşıldığı savunuldu.

Köyde maktulün kaybolduğu andan itibaren yaşanan gelişmelere bakıldığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair mahkumiyete yeter delil bulunduğu kaydedilen dilekçede, "Sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanık hakkında mahkumiyete yeter deliller, atılı suçun CMK 100. maddede yer alan katalog suçlardan olması, sanık tarafından yaşadıkları çevre ve ailevi durumları, tanıklara yönelik baskı, delilleri gizleme faaliyetlerinde bulunma ihtimali dikkate alınarak sanık hakkında verilen tahliye kararının itirazen kaldırılması, itirazımızın yerinde görülmemesi halinde itirazın değerlendirilmek üzere Erzurum Bölge Adliye 2'nci Ceza Dairesine gönderilmesi saygıyla arz ve talep olunur." ifadeleri kullanıldı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada tutuklu sanık Yusuf Aydemir, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan 6 kişi ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi ise söz konusu davaya ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozmuş, bu doğrultuda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in mevcut halinin devamına karar verilmesinin "ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğu"na işaret ederek, Aydemir'in tahliyesine karar vermişti.

- Minik Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.