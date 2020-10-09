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Ekonomi Lexus, SUV konsepti ve kadın pilotlarla ralliye katılıyor
Ekonomi

Lexus, SUV konsepti ve kadın pilotlarla ralliye katılıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 16:19:15 -
Lexus, SUV konsepti ve kadın pilotlarla ralliye katılıyor

İSTANBUL (AA) - Lexus, özel olarak üretilen J201 Konsept SUV aracıyla 10 günlük zorlu bir ralliye katılarak güçlü ve dayanıklı yönlerinin altını çizecek.

Lexus'un açıklamasına göre, her şarta ve her türlü ekstrem koşula uyum sağlayacak şekilde üretilen J201 Konsept, şirketin LX SUV modeli üzerine geliştirildi.

LX'in şasi ve platform kod adını alacak şekilde J201 Konsept olarak isimlendirilen araç, 10 gün boyunca devam edecek ve kadınların yarıştığı Rebelle Rally'e katılacak. J201 Konsept SUV'da şampiyonluk unvanını korumaya çalışan Rachelle Croft ve Taylor Pawley yer alacak.

Kadın yarışçıların yer aldığı organizasyonda Kaliforniya ve Nevada boyunca Lexus, GPS'in ve cep telefonlarının yasak olduğu toplam 2 bin kilometrelik etaplarla zorlu yol şartlarını aşacak.

LX'in arazi kabiliyetini daha da yukarılara taşıyan J201 Konsept'te, özel olarak tasarlanan ön arka tampon, koruyucular, TJM Airtec şnorkel, yeni süspansiyonlar, 17 inç jantlar, arazi lastikleri ve hava kanallı özel frenler yer alıyor.

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