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Ekonomi Lexus RX “En İyi Premium Hibrit” seçildi
Ekonomi

Lexus RX “En İyi Premium Hibrit” seçildi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:06:58 -
Lexus RX “En İyi Premium Hibrit” seçildi

İSTANBUL (AA) – Lexus RX 450h SUV modeli, İngiltere’nin en önde gelen tüketici araştırmalarından biri olan DrivingElectric ödülleri’nde “En İyi Premium Hibrit Otomobil” unvanı aldı.

Lexus açıklamasına göre, RX 450h SUV modeli, özellikle hibrit teknolojisinin getirdiği rafinelik ve sessizlik büyük bir beğeni topladı.

Dünyanın ilk lüks hibrit aracı olarak lanse edilen RX, 2004 yılında premium segmenti hibrit teknolojisiyle tanıştırmıştı. RX, “En İyi Premium Hibrit Otomobil” seçilmesinin yanı sıra “En Güvenilir Otomobil”, “En Güvenilir Premium SUV” ve yüksek konforuyla “En Konforlu Koltuklara Sahip Otomobil” ödülü gibi birçok unvana da sahip.

Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan RX, konfor seviyesini, rafineliğini ve el yapımı lüksünü her geçen nesil ileriye taşıdı. Bunu, kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisinin yüksek verimliliği ve keyifli sürüşüyle de birleştiriyor. Ayrıca kullanıcılar, daha fazla pratiklik sunan yedi kişilik ve her koltuğunda VIP koltuk konforu sunan 6 kişilik versiyonlarıyla da 3 sıralı koltuğa sahip RX-L modelini tercih edebiliyorlar.

Lexus 131 bini Avrupa’da olmak üzere global olarak 500 bin adetlik hibrit RX satışı gerçekleştirerek modelin başarısını kanıtladı. RX, Türkiye’de de en çok tercih edilen Lexus modeli olarak öne çıkıyor.

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