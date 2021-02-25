Lewandowski modunu açan Batuhan Karadeniz’den Beşiktaş açıklaması

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Hekimoğlu Trabzon forması giyen Batuhan Karadeniz, performansıyla dikkat çekiyor.

Hekimoğlu Trabzon'da oynayan Batuhan Karadeniz TFF 2. Lig'de bu sezon ikinci hat-trick yaptı. 29 yaşındaki futbolcu "Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır" dedi.

24 maçta 18 gol, 3 asist

Bu sezon ligde ve kupada toplam 24 resmi maça çıkan Batuhan, 18 gol-3 asistlik bir oyun sergiledi. Son olarak ligde oynanan Şanlıurfaspor karşılaşmasında 3 gol atan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki 2. hat-trick'ini yapmış oldu. Batuhan Karadeniz, ilk hat-trick'ini Ziraat Türkiye Kupası Dördüncü Tur mücadelesinde Kayserispor'a karşı oynadığı maçta yapmıştı.

'Sergen hoca ile çalışmak isterim'

Batuhan Karadeniz, kısa bir süre önce Radyospor'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Devre arasında Trabzonspor'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır."

"Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Hoca'dır. Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Onunla tekrar çalışmak isterim. Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Futbolcuya özgüven verir. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi."