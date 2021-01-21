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Dünya Levon Shirinyan'dan olay sözler: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir
Dünya

Levon Shirinyan'dan olay sözler: Türklerin köpeği olmak, Rusların temsilcisi olmaktan iyidir

Dağlık Karabağ'daki savaşı Azerbaycan'a kaybeden Ermenistan'dan çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Ermenistan Hristiyan Demokratik Partisi lideri Levon Shirinyan, Rusların güvenilmez bir partner olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:58:00 - 2021-01-21 16:17:02

Ermenistan’ın, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusuna yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a tepkiler devam ediyor.

Muhalefet, istifa talebiyle, başkent Erivan’daki ara ara protestolara devam ediyor.

Ermenistan'da bu kez Rusya ile kurulan ilişkilere dair tepkiler var.

Ermenistan Hristiyan Demokratik Partisi lideri Levon Shirinyan, Rusya yerine Türkiye'ye güvenmenin daha doğru bir tercih olduğunu belirtti.

Shirinyan, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Benim değerlendirmem şu ki Ermenilerin Türklerin köpeği olması yabancı ülkelerin, yani Rusların temsilcisi olmaktan daha iyidir" dedi.

Ermeni ismin sözleri ülkesinde büyük tartışmalara neden oldu.

 

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