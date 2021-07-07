Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik kaç yaşında?

Levent Özçelik kimdir? Levent Özçelik 1963 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Levent Özçelik, 1984'ten beri TRT Spor Müdürlüğü'nde çalışıyor. O zamandan beri diyar diyar gezerek, ulusal ve uluslararası futbol karşılaşmalarını anlatıyor, yorumluyor. Ayrıca TRT'de çeşitli spor programlarının yapımcılığını da gerçekleştirdi.

Levent Özçelik aslen nereli?

TRT’nin önde gelen spor sunucusu Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzonludur. Çocukluk yılları Ankara'da geçmiş, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır. Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış ancak bir kez daha sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunu da gerçekleştirmiştir.