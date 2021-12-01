Levent Gültekin'e Abdullah Gül tepkisi: Geçmişi bugününü yalanlayan Gültekin fena halde çuvalladı

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Halk TV yorumcusu Levent Gültekin'in canlı yayında kullandığı, "Abdullah Gül’e Atatürk düşmanı demek çok büyük ayıp ve haksızlık. Atatürk düşmanı bir adamla ben oturup konuşmam. O adamla yan yana selam vermem." ifadeleri ters teperek, sonradan yaranmaya çalıştığı laikçiler tarafından sert ifadelerle eleştirildi. Laikçilerin sempatisini kaybeden Gültekin, ne yapacağını şaşırarak Diken'deki köşesinde "Abdullah Gül meselesine niye girdim?" başlıklı bir yazı kaleme alsa da fayda etmedi.

'Sol/seküler çevrelerde yırtınarak elde ettiği primi bir gecede tüketti'

Gazeteci Mehmet Ali Güven, Levent Gültekin'in Abdullah Gül ile ilgili sözlerinden sonra yaşananları, "Özü ve sözü bir olmayan, geçmişi bugününü fena hâlde yalanlayan bütün insanlar gibi Levent Gültekin de dün gece fena çuvalladı. Halk TV gibi bir ekranda dakikalarca Abdullah Gül güzellemesi yapmasıyla, son on yılda sol/seküler çevrelerde kendini yırta yırta elde ettiği primi bir gecede tüketti. Bugün de neredeyse tamamı öfke ve eleştiri dolu cümleler eşliğinde trending topic vaziyetinde." ifadeleri ile değerlendirdi.

'Mum ve yatsıya kadar yanma meselesi'

Gültekin'in sola yaranma çabasını 'çaresizlik' olarak nitelendiren Güven, "Her zaman söylemiştim ve söylemeye devam edeceğim. Tıpkı Kemâl Öztürk gibi, tıpkı Levent Gültekin gibi, piyasadaki bütün yağlı koltukları tek tek büyük bir iştahla dolaştıktan sonra, artık gidecek tek bir koltuk bile kalmayınca çaresizlikten muhalifleşen adamlardan bu topluma hayır gelmez." dedi.

'Oradan buradan atılıp, gidecek yeri kalmayınca...'

Levent Gültekin'in gazeteciliğini yorumlayan Mehmet Ali Güven, şunları söyledi:

"Her şey yolundayken, kral pozisyondayken, ortada görünür hiçbir dünyevî sebep yok iken, adına 'vicdan' denilen o iç sesin çağrısıyla bırakacaksın karanlık tarafı. Bu adamların kişisel hikâyesinde ise böyle bir şey yok. En az bir 10-12 yıl boyunca iktidarın kendilerine dağıttığı ulufeleri iştahla yediler, sonrasında yavaş yavaş kredibiliteleri azaldı, oradan buradan atıla atıla en sonunda gidecek yerleri kalmadı ve tamamen çaresizlikten dolayı, zorla muhalif oldular. Böyle bir durumun ürettiği adam modeli de bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde çuvallar."

Gültekin'in Abdullah Gül'ün ekibi ile ilişkisi olabileciğini belirten Güven, şöyle devam etti:

"Levent biraderimiz de dün akşam çok vahim bir sızdırma yaptı, seküler çevrelerin adını bile duymak istemediği, herkese FETÖ'yü hatırlatan Gül'ü sahneye sürmeye çalıştı. Çünkü, muhtemelen Abdullah Gül'ün ekibiyle alttan bir bağlantısı var. Bu tavır ise yaranmaya çabaladığı toplumsal cephede yemedi, geri tepti. Donanımı da iyi niyeti de yetersiz, tamamen konjonktürün doğurduğu aşırı hırslı ve tesadüfî bir adam olan Levent'in bir gün bu şekilde çuvallayacağını öngörebiliyordum."