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Medya Levent Gültekin'den bomba Ekrem ve Mansur iddiası! 'Meral Akşener bana telefonda söyledi'
Medya

Levent Gültekin'den bomba Ekrem ve Mansur iddiası! 'Meral Akşener bana telefonda söyledi'

Yeniakit Publisher
2023-09-21 17:30:00 - 2023-09-21 17:59:03

CHP yandaşı Levent Gültekin, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini arayarak ''Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum." ifadelerini kullandığını söyledi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında önemli iddialarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı bir telefon görüşmesini anlatan Gültekin, "Meral Hanım beni aradı. 'Ya bu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kendini ne halt zannediyor ki belediye paralarıyla anket yaptırıp kendilerini cumhurbaşkanı adayı gösteriyorlar. Ben bunlar cumhurbaşkanı olsun diye mi parti kurdum.' dedi." ifadelerini kullandı.

Akşener: Siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme

Meral Akşener'in kamuoyu oluşturmak için kendisini aradığını anlatan Gültekin, "İki gün sonra Meral Hanım İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetti. Ben de aradım hemen. Dedim ki. 'Abla dün bana ne söyledin, şimdi ne söylüyorsun?' Evladım siyasetçilerin kamuoyu önünde söylediklerine pek itibar etme.' dedi. Burada oyun dönüyor. Meral Hanım'ın bir görevi vardı. Kemal Bey'in adaylığını engellememek ama dışarıda yıpratmak." diye konuştu.

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