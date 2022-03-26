Levent Gültekin ile Muharrem İnce birbirine girdi! Karın ağrısı 6'lı masaymış

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Halk TV yorumcusu Levent Gültekin arasında "finansman kaynağı" tartışması yaşandı.

Levent Gültekin, Halk TV canlı yayınında Memleket Partisi'nin finansmanını nasıl sağladığını sordu.

'Söz hakkı vermezseniz namertsiniz'

Gültekin'in yayındaki sözleri karşısında deliye dönen Muharrem İnce, Twitter hesabından sert bir açıklama yaptı.

"Elinizdeki gücü kullanarak arkamdan atıp tutuyorsunuz." diyen İnce, "Geçmişte hakkımda başlatılan iftira kampanyasına alet olup özür dilemek zorunda kalmıştınız. Halk TV'den bana çağrı yapıyorsunuz, partiyi nasıl finanse ettiğimizi soruyorsunuz. Davet edin gelirim yanıt veririm, tüm hesapları da getiririm." ifadelerini kullanarak, Gültekin'e şu soruları yöneltti:

Peki siz yorum yaptığınız kanalın hesaplarını, finansmanını, kimlerden destek aldığını, destek aldığını kurumlar nedeniyle Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisi'ne ekranlarını kapattığını açıklayabilir misiniz?

Beni davet edip söz hakkı vermezseniz namertsiniz. Ben buradayım, hodri meydan!

Karın ağrısı 6'lı masaymış!

Levent Gültekin, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin eleştirisine, "Mantar gibi yeni parti kuruluyor. Bu insanlar bu parayı nereden buluyorlar? Özellikle de böyle bir dönemde bunu topluma izah etmeliler. Çünkü siyasette kimin eli kimin cebinde belli değil artık." sözleri ile karşılık verdi.



Son mesajında karın ağrısı ortaya çıkan Gültekin, "Millet ittifakının sizi davet etmemiş olması büyük hata, bunu ekrandan da söyledim ama sizin de 15 gündür, o masayı dağıtmak için uğraşmanız kabul edin ki ülkenin değil Erdoğan’ın yararına olur." ifadeleri ile tartışmanın boyutunu değiştirdi.