Leroy Sane transferinde resmi açıklama yapıldı!

Bundesliga devi Bayern Münih, uzun bir süredir Manchester City'nin Alman yıldızı Leroy Sane'yle ilgileniyordu. Konuyla ilgili olarak Bavyera ekibinin hocası Niko Kovac'tan flaş bir açıklama geldi.

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, geçtiğimiz Mayıs ayında verdiği bir demeçte Manchester City'nin 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Leroy Sane ile ilgilendiklerini resmen duyurmuştu. Aylardır bitmeyen transferle ilgili olarak Bundesliga devinin teknik direktörü Niko Kovac'tan da flaş bir açıklama geldi.

Almanya'da yayın yapan ZDF kanalına konuşan Hırvat hoca, Sane'yi kadrolarına katıp katmayacaklarıyla ilgili bir soruya "Yönetimimiz bu transfer için yoğun uğraş veriyor. Onu alacağımızdan eminim." şeklinde yanıt verdi. City ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan Sane, geride kalan sezonda forma giydiği 47 maçta 16 gol ve 18 asist kaydetmişti.