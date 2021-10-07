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Teknoloji 'Leonardo' teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor
Teknoloji

'Leonardo' teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor

ABD'de üretilen 'Leonardo' isimli yeni nesil robot, hem uçma hem de yürüme özelliğine sahip. İp üstünde yürüme ve kaykay sürebilme özellikleriyle teknoloji dünyasının ilgisini çeken robot, engebeli arazileri de aşabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-07 16:16:00 - 2021-10-07 16:20:41

ABD’de geliştirilen "Leonardo" adlı yeni nesil robot, ip üstünde yürüme ve kaykay sürebilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Özel tasarımı sayesinde uçabilen robot, zorlu arazilerin de üstesinden gelebiliyor.

Hem yürüyor hem uçuyor

ABD’de California Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni robotun tanıtımı yapıldı. Adını Legs onboard drone’nun kısaltılmış halinden alan "Leonardo" adlı robotun hem yürüme hem de uçma özelliği bulunuyor. İki özellik arasında kolayca geçiş yapabilen robot ayrıca cambaz gibi ipte yürüyebiliyor, zıplayabiliyor ve hatta kaykay sürebiliyor. Robot, yaptığı karmaşık hareketlerle teknoloji dünyasının ilgisini çekti.

Zorlu araziyi kolayca aşabiliyor

Normal iki ayaklı robotlar, insanlar gibi atlama, koşma ve hatta merdiven çıkma gibi aynı hareketleri yapabiliyor, ancak engebeli arazide engele takılıyor. Leo’nun uçma özelliği de burada devreye giriyor ve zorlu araziyi kolayca aşabiliyor. Çok modlu hareket kabiliyetine sahip Leo, mevcut özellikleri arasında geçiş yaparak zorlu ortamlarda geleneksel robotlardan daha verimli bir şekilde hareket edebiliyor.

75 santimetre boyundaki Leo’nun omuzlarında 4 pervaneli bir motor ve karmaşık hareketleri yapabilmesini sağlayan çok eklemli bacakları bulunuyor. Bu iki özelliği ile engebeli arazilerde rahatça yürüyebiliyor.

Araştırmacılar Leonardo’nun zorlu arazideki performansı nedeniyle uzay araştırmalarında kullanılabileceğini düşünüyor.

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