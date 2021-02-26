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Spor Leo Duarte: Hakan Çalhanoğlu bunu bana söyledi
Spor

Leo Duarte: Hakan Çalhanoğlu bunu bana söyledi

Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Leo Duarte, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye ile ilgili önemli referanslar verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 17:09:00 -

Medipol Başakşehir’in başarılı stoperi Leo Duarte, turuncu-lacivertlilere transfer olmadan önce Milan’dan takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu ile konuştuğunu belirterek, "Bana çok güzel bir ülkeye ve Türkiye’nin büyük kulüplerinden, şampiyon olmuş kulüplerinden birine gideceğimi söyledi. Dolayısıyla içimde bir şüphe taşımadım" dedi.

Brezilyalı oyuncu, turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi atlatmada bana çok yardımcı oldu. Burada bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

Medipol Başakşehir'e transferinden önce Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile de konuştuğunu belirten Leonardo Duarte, "Milan'dan takım arkadaşım Hakan Çalhanoğlu ile görüşmemde bana çok güzel bir ülkeye gideceğimi, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine, şampiyon olmuş bir kulübe gideceğimi söyledi. Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Başakşehir formasını çok uzun süre giymek ve mücadele etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Duarte, son olarak Medipol Başakşehir, sosyal medya ekibinin transferini duyurduğu, "Ninja Kaplumbağlar" filmine atıfta bulunarak Rafael ile birlikte yer aldığı videoyla ilgili ise, "Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Sosyal medyadan çok sayıda mesaj aldım, 'Bakın Rafael de orada ama Donatello eksik dediler.' Başakşehir'in sosyal medya ekibi çok iyi bir iş çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

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