0553 313 94 23

Leo bebek taburcu oldu

İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:00
Leo bebek taburcu oldu

İzmir’de kalp damarları ters şekilde dünyaya gelen Leo bebek, ailesinin yardım çağrısı üzerine hava ambulansı ile getirildiği İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu oldu.



9 AğustosCuma sabahı saat 09.00’da İzmir’de bir özel hastanede dünyaya gelen Leo bebek ilk 5 saatte herhangi bir şikayeti yok iken, daha sonra morarması fark edilmiş, ardından yapılan Pediatrik Kardiyoloji değerlendirilmesi ile ‘Büyük Arterlerin Trans Pozisyonu’ teşhisi konulmuştu. Leo bebeğin İzmir’de ilk medikal tedavisi başlanarak, açık kalp ameliyatı için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağı ile SBÜ Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli aynı gün gerçekleştirilmişti. Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kabul edilen bebek Leo yoğun bakım ünitesine alınmış, tetkiklerin ve ameliyat hazırlıklarının tamamlanması sonrasında ideal şartlarda“Arteriyel Switch" (her iki damarın kesilerek yerlerinin düzeltilmesi) ameliyatı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi ekibi tarafından 15 Ağustos günü başarıyla gerçekleştirilmiş, takip ve tedavi süreci yürütülmüştü. Ameliyatın ardından Leo bebek, 5 günlük yoğun bakım ve ardından servis takibinin ardından bugün taburcu edildi.



Leo bebeğin babası Onur Dalgıç, "Leo bebeğimizin takip ve tedavi süreci boyunca bizden desteğini esirgemeyen, sürecimizi titizlikle takip eden Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’ya, Hastane Başhekimi Sayın Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali’ye, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Hakan Ceyran ve Prof. Dr. Ali Can Hatemi ile tüm bu süreçte bize çok yakın davranan tüm sağlık personeline sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ailece evimize dönmenin mutluluğunu yaşamamıza vesile olan tüm sağlık çalışanlarına ve bize destek verenlere teşekkürlerimizi iletiyorum. Ülkemiz doktorları bir çocuğu daha hayata döndürdü, sonsuz şükranlarımızla.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü Sakarya'da buluşacak
    1. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörü..
    2. Samandağ’da 3 bin kök Hint keneviri..
    3. Galatasaray kafilesi Kayseri'de
    4. Kaptanın dikkati faciayı engelledi
    5. Yardımcı ve Altıntop, yabancı basın..
    6. Başkan Şahan’dan pamuk açıklaması
    7. Mevsimsel alerji için hangi bölüme..
    8. Mahalleler arası ulaşım konforu artıyor
    9. Leo bebek taburcu oldu
    10. Ukrayna'da yeni başbakan seçildi
    11. İngiliz otomotiv sektörünün üretimi..
    12. Pendik TEM-D100 bağlantı yolunda çalışma
    13. Galatsaray kafilesi, Kayseri’de
    14. Filipinler Devlet Başkanı Duterte Çin'de
    15. Denetimli serbestlik yükümlülerinden..
    16. Selam Medya çalışanları biraraya geldi
    17. Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı ile..
    18. Yayalara öncelik vermeyen sürücülere..
    19. İç borçlanma stratejisi (2)
    20. Von der Leyen'in Bulgaristan ziyareti
    21. Güvenli bölge anlaşmasının detayları..
    22. GÜNCELLEME - Hurma kolileri arasında..
    23. Polisten kaçan motosiklet sürücüsü..
    24. Başkan Dağtekin, 30 Ağustos Zafer..
    25. Manisa, 30 Ağustos’u coşkuyla..
    26. Kayserispor ile Galatasaray..
    27. Kasımpaşalı Onur Ural, Nevşehir..
    28. Toyota sürücüsüz otomobiller için..
    29. Büyükkılıç: "Gönül kazanmak, dua almak..
    30. İzmir’de kalp damarları ters şekilde..
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Gerilimde son perde! ABD savaş gemisi limana alınmadı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı