Lens'in kadro dışı kalmasının sebebi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens'in Gazişehir maçının kadrosuna alınmamasının arkasındaki sır perdesi aralandı.

Yönetimin, 31 yaşındaki Hollandalı oyuncudan transferin sürdüğü Katar ve BAE kulüplerinden gelen yıllık net 2.5 miyon Euro'luk garanti maaş tekliflerden birini kabul etmesini istediği ancak ikna edemediği bildirildi. Lens, gitmeyi reddedince Avcı tarafından kadroya alınmadı.

Her ne kadar kontenjan sorunu gibi gözükse de Lens'in kadroya alınmaması yönetim tarafından Hollandalı oyuncuya verilmiş açık bir mesaj olarak değerlendirildi.

KAYNAK:HABERTÜRK