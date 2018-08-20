Lenova hızlı büyüdü

Şirket, 11,91 milyar dolar gelir ile önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artış ile çift haneli bir büyüme gerçekleştirdi. Lenovo, böylece arka arkaya iki mali çeyrek sonuçlarına göre 2017 yılının aynı dönemine kıyasla çift haneli bir gelir artışı elde etmiş oldu. Türkiye’de yüzde 24,6’lık pazar payı ile toplam PC pazarındaki liderliğini sürdüren Lenovo, aynı zamanda bu liderliğine dizüstü bilgisayar kategorisinde de yüzde 27.9’luk pazar payı ile devam ediyor.