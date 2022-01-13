Leman Sam'ın 'Soysuz Araplar' ifadesine tepkiler dinmiyor!

Yeni Akit ANKARA

Leman Sam'ın Katarlı bir sürücünün Bahçeşehir'de köpeğe çarpıp kaçmasına ilişkin paylaşımında 'Soysuz Araplar' ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Sanatçı kimliğine sığınarak kimse nefret ve ayrımcılık söylemlerini meşrulaştıramaz. Bir etnik köken üzerinden başlatılan nefret söylemi ve ayrımcılık ifadeleri ırkçılıktır, nefret suçudur. Biz biliyoruz ki bu sanatçının hedefi sadece Arap'lar değil dinimiz İslam'dır. Bu mantık kafatasçı, Hitlerci mantıktır. Hiçbir sorun bu kafa ile çözülemez. Kaldı ki bu sanatçı sorunu çözmek değil körükleyerek büyütmek istemektedir. Bu kişi ve türevlerinin şunu bilmesi gerekir ki: ülkemiz kardeşlikle, birlik ve beraberlikle bu günlere gelmiş ve yoluna devam etmektedir. Hiçbir nifak tohumu bu ülkede yetişmeye elverişli değildir. Doğrusu, sanatçıdan beklenen, evrensel mesajlar vererek dünyada barışı, sevgiyi, kardeşliği yaymak için çabalamasıdır."

Twitter Sam'ın mesajını sildi!

Gelen tepkiler üzerine Twitter, Leman Sam'ın "Soysuz Araplar" ifadesini kullandığı tweet'ini sildi. Sam yeni bir paylaşım yaparak, "Bir dini ve ırkı hedef almam. Genelleme yapmam yanlış olabilir." ifadelerini kullandı.